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تأجيل دعوى تطالب بمنع ظهور نبيه الوحش فى وسائل الإعلام لـ11 فبراير

الأحد، 14 يناير 2018 12:31 م
تأجيل دعوى تطالب بمنع ظهور نبيه الوحش فى وسائل الإعلام لـ11 فبراير المحامى نبيه الوحش -أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، لمنع ظهور نبيه الوحش فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لجلسة 11 فبراير المقبل.
 
 
وطالب "صبرى" فى دعواه بإلزام رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية، بمنع ظهور نبيه الوحش المحامى على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة، وذلك لتصريحه فى أحد البرامج التليفزيونية قائلًا: "البنت اللى تمشى ببنطلون مقطع؛ فإن التحرش بها واجب وطنى".
 
 

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