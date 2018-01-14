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تأجيل انتخابات الغرف السياحية عقب حكم القضاء الإدارى بوقفها

الأحد، 14 يناير 2018 07:04 م
تأجيل انتخابات الغرف السياحية عقب حكم القضاء الإدارى بوقفها صناديق الاقتراع - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية، وقف الانتخابات المقرر إجراؤها غدًا عقب حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار وزير السياحة بإجراء الانتخابات، وألزمت المحكمة وزارة السياحة بالدعوى لانتخابات لدورة انتخابية كاملة بمواعيد جديدة تتيح لمن أحجب عن التقدم للانتخابات بسبب مدتها التكميلية للتقدم بأوراق ترشحه.

وكانت 3 غرف سياحية وهى " الشركات – الغوص – المنشآت الفندقية"، ستجرى انتخاباتها غدا الاثنين، لاستكمال الدورة الانتخابية 2015 / 2019، بعد عامين على قرار حل الاتحاد وتعيين لجان تسيير أعمال.

 

تأجيل انتخابات الغرف السياحية عقب حكم القضاء الإدارى بوقفها
 

 


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