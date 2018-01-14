بعد اختياره وزيرا للتنمية المحلية.. "الإحصاء" يكرم أبو بكر الجندى غدا

بعد اختياره وزيرا للتنمية المحلية.. "الإحصاء" يكرم أبو بكر الجندى غداالأحد، 14 يناير 2018 09:25 م
اللواء أبو بكر الجندى أثناء حلف اليمين
كتبت هبة حسام
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ينظم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء صباح غدًا الاثنين حفل تكريم للواء أبو بكر الجندى بعد اختياره وزيرًا للتنمية المحلية فى التعديل الوزارى الذى أعلنه مجلس النواب اليوم.
وكان مجلس النواب، قد أعلن اليوم موافقته على تعديل وزارى بحكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وقد اشتمل التعديل، 4 حقائب وزارية من بينها وزارة التنمية المحلية التى تولاها اللواء أبو بكر الجندى.
ويذكر أن اللواء أبو بكر الجندى شغل منصب رئيس جهاز الإحصاء على مدار 13 عام منذ 2005.
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