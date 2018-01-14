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بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد الـ ITI

الأحد، 14 يناير 2018 09:32 م
بروتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس ومعهد الـ ITI


الإسماعيلية – جمال حراجى
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نظمت اليوم الأحد جامعة قناة السويس، الإجتماع التمهيدي الأول لدراسة بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة قناة السويس ومعهدITI، برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى على أن هذا البروتوكول يهدف بصفة أساسية بأن يقوم بتدريس مادة الحاسب الآلي (متطلبات الجامعة) خبراء فى الصناعة والتكنولوجيا من معهد ITI ، وذلك لضمان جودة و كفاءة المقررات الدراسية التى يتم تقديمها ومواكبتها للتطور العلمى والتكنولوجي الذى نشهده وأن هذه التجربة يتم تطبيقها للمرة الأولى بالجامعات المصرية وبجامعة قناة السويس وذلك إعتباراً من الفصل الدراسى الثانى بكليتين أحدهما علمية وهى الطب البشرى والأخرى أدبية وهى الألسن وأن التجربة سيتم تعميمها فى كليات اكثر اعتباراً من العام القادم.

وأضاف الدكتور محمد فاروق عبد القادرمديرمعهد تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية أن التجربة سيتم تطبيقها على طلاب الفرقة الأولى من الكليتين و عددهم 150طالبا و طالبة بالفرقة الأولى كلية الطب البشرى و260 طالب و طالبة بالفرقة الأولى كلية الألسن، على أن يتم التطبيق مع بداية الفصل الدراسى الثانى، تمهيدا لتطبيق البروتوكول على جميع كليات الجامعة كما تم تخصيص معامل مركز تطويرالتعليم و مركز تنمية الموارد البشرية لبدء التدريس بها، وذلك إطار السعي الدائم لجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة نحو تقديم خريج متميزوقادرعلى مواكبه إحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتطبيقا لخطة الجامعة الإستراتيجية، والتى يعد تطوير المنظومة التعليمية وخاصة فيما يخص تطويرالمناهج التعليمية المقدمة للطلاب حتى تكون مواكبه للتطورالعلمى والتكنولوجي الكبير الذى يشهده العالم.

 

 


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