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الأحد، 14 يناير 2018 01:28 م
خالد صلاح
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بدء ورشة عمل عن برنامج التغذية المدرسية بحضور غادة والى (صور)

الأحد، 14 يناير 2018 10:47 ص
بدء ورشة عمل عن برنامج التغذية المدرسية بحضور غادة والى (صور) غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال
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بدأت منذ قليل ورشة عمل وزارة التضامن الاجتماعى حول التدريب على إجراء تقييم لبيان قدرة وإمكانيات المدارس على تخزين الوجبات المدرسية فى 4222 مدرسة ابتدائى، بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس هيئة سلامة الغذاء، ومدير برنامج الأغذية العالمى، بالقاهرة إضافة إلى عدد من الأطراف الأخرى الشريكة فى برنامج التغذية المدرسية.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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التغذية المدرسة



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