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الأحد، 14 يناير 2018 01:29 م
خالد صلاح
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بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟

الأحد، 14 يناير 2018 11:00 ص
بالفيديو..هتشترى بكام النهاردة؟ هتشترى بكام


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يقدم "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة، تقريرا يوميا صباحيا تحت عنوان" هتشترى بكام النهاردة " لمساعدة متابعيه، خاصة ربات البيوت لمعرفة أسعار السلع الغذائية الضرورية من فاكهة وخضراوات ولحوم ودواجن وأسماك وبقوليات، وفقا لأسعار سوق العبور.

هتشترى بكام (1)
 

هتشترى بكام (2)


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هتشترى بكام

خضار

فاكهه



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