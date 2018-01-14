باكستان تحذر مواطنيها من انتحال مجهولين صفة عسكريين لسرقة معلومات بنكية

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حذر الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى، اليوم الأحد، المواطنين من إمكانية تلقى مكالمات هاتفية من أشخاص يتظاهرون بأنهم مسئولون فى القوات المسلحة للحصول على معلومات شخصية أو بنكية.

وأوضح بيان صادر عن الجناح الإعلامى - نقلته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أن هناك تقارير أفادت بتلقى مواطنين عاديين مكالمات هاتفية زائفة تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية مثل أرقام بطاقات الهوية الوطنية، والحسابات المصرفية وغيرها، بذريعة التحقق من تعداد السكان.

وأكد الجناح الإعلامى، أن مثل هذه المكالمات لا تجريها القوات المسلحة الباكستانية، مطالبا الشعب الباكستانى بعدم التجاوب، والإبلاغ فورا حال تلقى مكالمات من هذه النوعية على خط المساعدات الطارئة الخاص بالجيش.