بابا الفاتيكان يدعو إلى عدم التخوف من المهاجرين

بابا الفاتيكان يدعو إلى عدم التخوف من المهاجرينالأحد، 14 يناير 2018 02:44 م
بابا الفاتيكان
الفاتيكان (أ ش أ)
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دعا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الأحد، إلى عدم التخوف من المهاجرين،قائلا إنه رغم أن الخوف من تزايد أعدادهم يمكن تفهمه إلا أنه يعد خطيئة إذا أدى إلى زيادة العداء.
وقال البابا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - إن بعض المجتمعات المحلية تخشى من أن يسبب المهاجرين اضطرابا، مضيفا أن ذلك التخوف قد يكون مفهوما إلا أنه يعد خطيئة إذا قوض الاحترام والسخاء وغذى مشاعر العداء والرفض تجاه المهاجرين.
وجاءت تصريحات البابا فرانسيس خلال دعوته مهاجرين ولاجئين وطالبى لجوء إلى تجمع خاص بكاتدرائية القديس بطرس.
يذكر أن تطرق البابا المستمر إلى معاناة المهاجرين يأتى فى ظل اعتزام العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة التشديد على الحدود والعوائق القانونية أمام المهاجرين.
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