انفجار سيارة مفخخة بمدينة صيدا جنوب لبنان استهدفت قيادى بحركة حماس (تحديث)الأحد، 14 يناير 2018 12:19 م
انفجار سيارة - أرشيفية
رويترز
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أفادت مصادر أمنية وقناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله إن انفجارا أسفر عن إصابة مسؤول بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في مدينة صيدا اللبنانية اليوم الأحد وتدمير سيارته، وعرضت قنوات تلفزيونية لبنانية لقطات توضح تصاعد عامود دخان كثيف فى السماء.
وقال تلفزيون المنار إن مسؤول حماس المصاب هو محمد حمدان المعروف بأبى حمزة.
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