اليوم.. حى غرب المنصورة يبدأ إخلاء منزل يحيى الفخرانى استعدادا لهدمه

اليوم.. حى غرب المنصورة يبدأ إخلاء منزل يحيى الفخرانى استعدادا لهدمهالأحد، 14 يناير 2018 08:31 ص
الفنان يحيى الفخرانى
الدقهلية - محمد حيزة
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أكد مصدر بحى غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أنه سيتم اليوم الأحد، تطبيق قرار الإخلاء الإدارى لمنزل الفنان يحيى الفخرانى، بشارع الثانوية، بمدينة المنصورة، المكون من 3 طوابق.
وأكد المصدر لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم اليوم تطبيق إخلاء العقار، وتسليمه إلى مالكه الفنان يحيى الفخرانى، وذلك ليقوم بإزالته على نفقته الخاصة.
كان الفنان يحيى الفخراني، زار ديوان عام حي غرب المنصورة، التابع لمحافظة الدقهلية، حيث استقبلته منال عطية الغندور رئيسة الحي.
وجاءت زيارة "الفخراني" لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعقار يمتلكه بشارع الثانوية، وصادر بحقه قرار إزالة برقم ٦/٥ /٨٩ لسنة 2006، وذلك بمحيط عقار منهار بالمنصورة.
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