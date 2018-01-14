video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: تعديل وزارى محدود بإجماع برلمانى

الأحد، 14 يناير 2018 08:01 م
اليوم السابع: تعديل وزارى محدود بإجماع برلمانى اليوم السابع


إضافة تعليق

ترصد اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، كواليس التعديل الوزارى المحدود، باختيار 4 وزراء جدد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، إضافة إلى تأكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لا تعتد بإعلان أى شخص نيته للترشح للانتخابات الرئاسية، وإنما تتعامل من خلال الأوراق الرسمية التى يتم تقديمها للهيئة وفقا للمواعيد الرسمية.

 

واقرأ غدا فى اليوم السابع أيضا..

 

-         أول ظهور لشريف إسماعيل مع الوزراء الجدد بعد عودته من رحلة العلاج.. تعديل وزارى محدود بإجماع برلمانى.. اللواء أبوبكر الجندى للتنمية المحلية وإيناس عبدالدايم للثقافة ورانيا المشاط للسياحة وخالد بدوى لقطاع الأعمال.. التعديل تضمن تعيين نائبين لـ الإسكان والصحة.. ووكيل البرلمان: هدف التعديلات الوزارية ضخ دماء جديدة.. لأول مرة 6 سيدات فى الحكومة وكواليس رحيل الوزراء الأربعة فى الساعات الأخيرة.. ومطالب برلمانية بحركة محافظين سريعة

 

-         الوطنية للانتخابات: لا نعتد بـ "نوايا" "الترشح".. المستشار محمود الشريف: نتعامل بـ الأوراق الرسمية" والجدول الزمنى للتقديم حتى 29 يناير وتسهيلات فى 389 مكتب شهر عقارى بالمحافظات

 

-         خالد صلاح يكتب: الوزيرة إيناس عبدالدايم.. ممكن تذاكرى سنوات فاروق حسنى

 

-         حبيب العادلى يعود إلى منزله بعد 40 يوماً فى "طرة".. الاستئناف تحدد دائرة جنايات لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق

 

-         100 عام زعيم.. أحلام عبد الناصر فى قرن من الزمان

 

-         القوات المسلحة: تشدد إجراءاتها لتأمين المعابر والمعديات على قناة السويس

 

-         "التعليم": لجان تنقيح مناهج العام الدراسى الجديد تنتهى من عملها أواخر فبراير المقبل.. مصادر: تلافى أخطاء العام الجارى والتركيز على موضوعات المواطنة والتنمية

 

-         التضامن: توزيع الوجبة المدرسية على الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى.. غادة والى: الوجبات المدرسية تساعد على انتظام الأطفال بالمدارس.. وهيئة سلامة الغذاء: لن نوافق على أى مصنع لتوريد الوجبة قبل فحصه

 

-         إحالة 12 متهما من العاملين ببنك التنمية الزراعى بالمنوفية للمحاكمة العاجلة

 

-         الداخلية تحبط تهريب 40 قطعة أثرية نادرة بحوزة مهرب بالمنيا

 

-         الصحة: تجهيز 90 % من مستشفيات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.. رفع كفاءة المستشفيات فى 22 محافظة.. وتسعير خدمات القطاع الخاص يعتمد على حساب التكاليف

 

-         مرتضى يتهم لاعباً زملكاوياً بالخيانة فى مباراة القمة

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


إضافة تعليق

السيسي

ايناس عبد الدايم

رانيا المشاط

انتخابات الرئاسة

الوجبات المدرسية

التعديل الوزارى

مرتضى منضور

اخبار مصر

اخبار عاجلة



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة