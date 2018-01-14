اليوم السابع: تعديل وزارى محدود بإجماع برلمانى





ترصد اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، كواليس التعديل الوزارى المحدود، باختيار 4 وزراء جدد فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، إضافة إلى تأكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لا تعتد بإعلان أى شخص نيته للترشح للانتخابات الرئاسية، وإنما تتعامل من خلال الأوراق الرسمية التى يتم تقديمها للهيئة وفقا للمواعيد الرسمية.

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