المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

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هنأ رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور خلال اتصال هاتفى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.

كما قدم المستشار عدلى منصور التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني؛ بمناسبة افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيا أن يحفظ الله جموع الشعب المصرى فى كل خير وسلام وتأخي.