المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

المستشار عدلى منصور يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيدالأحد، 14 يناير 2018 09:20 م
المستشار عدلى منصور والبابا تواضروس
أ ش أ
إضافة تعليق
هنأ رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور خلال اتصال هاتفى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.
كما قدم المستشار عدلى منصور التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني؛ بمناسبة افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنيا أن يحفظ الله جموع الشعب المصرى فى كل خير وسلام وتأخي.
إضافة تعليق
رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة
رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة