المرور: حملات رادار وتعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

المرور: حملات رادار وتعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعةالأحد، 14 يناير 2018 08:49 ص
الرادار على الطريق - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات لتأمين الرحلات وتكثيف حملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.
تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميدانى على الطرق الرئيسة تحت إشراف اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.
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