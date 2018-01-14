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"المرور" تواجه الفوضى وتحرر 406 مخالفات متنوعة بـ6 أكتوبر

الأحد، 14 يناير 2018 01:00 ص
"المرور" تواجه الفوضى وتحرر 406 مخالفات متنوعة بـ6 أكتوبر حملات مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 406 مخالفات مرورية متنوعة، منها 188 مخالفة نموذج 125 و 22 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  11 مركبة توك توك وضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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