"المرور" تعيد فتح كوبرى فيصل بعد انتهاء أعمال إصلاحات

"المرور" تعيد فتح كوبرى فيصل بعد انتهاء أعمال إصلاحاتالأحد، 14 يناير 2018 08:46 ص
الحفر بكوبرى فيصل - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح كوبرى فيصل بمنزل شارع السودان بعدما تم الانتهاء من أعمال إصلاحات أعلى الكوبرى وسط تدعيم الطريق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.
كانت إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة أعلنت عن إصلاحات كوبرى فيصل مع وضع العلامات الإرشادية و المرورية والطواحين الهوائية والعلامات الدالة والحواجز الحديدية بمحيط الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور منع لظهور أى كثافات مرورية ومنعا لوقوع أى حوادث لحين انتهاء الأعمال فى المدة المحددة لها .
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