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الأحد، 14 يناير 2018 04:34 م
خالد صلاح
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القوات اليمنية تضبط شاحنات إغاثية أممية باعها الحوثيون فى صنعاء

الأحد، 14 يناير 2018 11:55 ص
القوات اليمنية تضبط شاحنات إغاثية أممية باعها الحوثيون فى صنعاء القوات اليمنية ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
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أفاد جلال الربيعى قائد الحزام الأمنى فى محافظة لحج اليمنية، اليوم الأحد، بضبط شاحنات محملة بمواد إغاثية تحمل شعار منظمة "اليونيسيف"، باعتها ميليشيات الحوثى فى العاصمة صنعاء.

وقال الربيعى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - "إن نقطة تفتيش تابعة للحزام الأمنى وقوات خاصة ضبطت 3 شاحنات بين محافظتى لحج وعدن جنوبى البلاد"، مضيفا أن الشاحنات كانت تحمل مواد إغاثية عليها شعار منظمة "اليونسيف"، كانت فى طريقها إلى عدن.

وأضاف أنه من خلال عملية التحقيق مع سائقى الشاحنات، اتضح أن مليشيا الحوثى التى تسيطر على صنعاء، قامت ببيعها وحرمان مستحقيها منها.

وأوضح أن الحوثيين يستغلون المعونات الإغاثية التى تصلهم من الأمم المتحدة، لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي.

وأكد أن ضبط هذه الشاحنات، دليل قاطع على تلاعب ميليشيات الحوثى بالمساعدات الإنسانية، على حساب ملايين من الأطفال اليمنيين الذين يعانون الجوع والأمراض.

ودعا القائد العسكرى اليمنى الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد ممارسات الحوثيين، والتأكد من وصول المعونات لمستحقيها.


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