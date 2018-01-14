القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "السيد.ا.م"35 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "على .ع.ع" 49 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "إبراهيم.ع.أ" 29 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.ال.ك" 35 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز أبوصوير وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "على .ع.م" 30 عاما عاطل ومقيم نفس العنوان وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.ش.ال" 24 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتولى التحقيق.