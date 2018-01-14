القبض على 3 موظفين مطلوب ضبطهم فى قضية رشوة بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق، من القبض على 3 موظفين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية بتهمة رشوة واختلاس.

تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جاد رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه بالقبض على كل من المتهم "عبد الحميد.ع.م" 61 عاما موظف، والمتهم "طه.ال.ج" 49 عاما عامل، والمتهم "سعيد.ع.ق" 45 عاما موظف، جميعهم مقيمون دائرة مركز القنطرة شرق، مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 1465 لسنة 2017 إدارى القنطرة شرق بتهمة "اختلاس ورشوة". تم التحفظ على المتهمين وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.