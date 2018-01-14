القابضة للنقل تتنازل عن 32 ألف متر لـ"مصر لتأمينات الحياة" مقابل 100 مليون جنيه (صور)





كتب عبد الحليم سالم تصوير خالد كامل

أكد اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل، فى مؤتمر صحفى، أنه تم الاتفاق الودى على ترك قطعة أرض فى منطقة السواح، لشركة مصر لتأمينات الحياة مقابل 100 مليون جنيه منهم 10 ملايين جنيه مقابل حق انتفاع و3 ملايين جنيه مقابل المبانى، مؤكدًا أن قطعة الأرض مساحتها أكثر من 32 ألف فدان، سيتم استثمارها.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف رئيس القابضة للتأمين، على أهمية برنامج إستغلال الأصول غير المستغلة، لافتًا إنه سيتم استغلال قطعة الأرض بشكل أمثل مع تسوية الوضع بشكل ودى.

ووجه يوسف الشكر لهيئة الرقابة الادارية على جهدها فى المساهمة فى حل المشكلة، خاصة أنه لابد من معرفة الأجهزة لأى اتفاق يتم حتى لو بصورة ودية والذى تواكبه دفع مبالغ مالية.



































































