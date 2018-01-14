القابضة للتأمين: 75 مليار جنيه المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة (صور)





كتب عبد الحليم سالم - تصوير خالد كامل

قال الدكتور محمد يوسف ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتامين ، إن محفظة الشركة الاستثمارية تبلغ نحو 75 مليار جنيه ونسعى لاستغلالها بشكل أمثل.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاق ودى بين شركتى القابضة للتأمين و النقل البحرى و البرى.

وأضاف يوسف أن هناك مشروعان عملاقان الأول بين شركة مصر للتأمينات الحياة و 5 بنوك تجارية لصالح محدودى الدخل و الطبقات الأكثر احتياجا، والثانى بين مشروع استراتيجى بين شركة مصر للتامين و وزارة المالية ، وعدة جهات سيادية ، لافتا إلى وجود مشروع ضخم بالعاصمة الادارية الجديدة سيتم البدء فيه خلال 60 يوما والانتهاء تنفيذه خلال 3 سنوات بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه بالإضافة إلى أرض السواح على مساحة 32 ألف لإقامة مشروع سكنى و تجارى.

وحول أرباح القابضة للتامين خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 أكد يوسف ، أنها زادت بنسب من 18:20%معتبرا أن نمو الاقتصاد المصرى بمعدلات مرتفعة يؤثر إيجابيا على شركات التامين و التى من المتوقع ارتفاع تصنيفها الائتمانى.