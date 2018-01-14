القائم بأعمال رئيس الوزراء يلتقى وزيرى المالية والتموين

التقى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، كلا من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

يأتى ذلك، قبل وقت قليل من التعديل الوزارى المقرر إعلانه بمقر مجلس النواب فى الثانية عشر ظهر اليوم .