video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس الوزراء يلتقى وزيرى المالية والتموين

الأحد، 14 يناير 2018 09:59 ص
القائم بأعمال رئيس الوزراء يلتقى وزيرى المالية والتموين الدكتور مصطفى مدبولى


كتبت هند مختار
إضافة تعليق

 
التقى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والقائم بأعمال رئيس الوزراء، كلا من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. 
 
يأتى ذلك، قبل وقت قليل من التعديل الوزارى المقرر إعلانه بمقر مجلس النواب فى الثانية عشر ظهر اليوم .
 
 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرار وزارى بإحالة بعض جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات لمحاكم أمن الدولة طوارئ

مصطفى مدبولى يصل مقر الحكومة قبل ساعات من إعلان التعديل الوزارى

وزير التموين

وزير المالية

التعديل الوزارى

مصطفي مدبولي

الحكومة



لا تفوتك
التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

"غجرى" يستعين بــ7 من أقاربه للانتقام من خطيبته السابقة بالجيزة.. اقتحم منزلها وقتل شقيقها وشرع فى قتل شقيقتها.. والد الضحية: المتهم حاول اختطاف ابنتى ورصاصة فى الرأس أنهت حياة ابنى قبل ليلتين من حفل زفافه

"غجرى" يستعين بــ7 من أقاربه للانتقام من خطيبته السابقة بالجيزة.. اقتحم منزلها وقتل شقيقها وشرع فى قتل شقيقتها.. والد الضحية: المتهم حاول اختطاف ابنتى ورصاصة فى الرأس أنهت حياة ابنى قبل ليلتين من حفل زفافه

أوسكار "صحافة المواطن" للجهات الأكثر استجابة لشكاوى قراء "اليوم السابع".. الصرف الصحى بالقاهرة فى المقدمة للعام الثانى.. "مياه الشرب" فى المركز الثانى.. الصحة والكهرباء أفضل الوزارات.. والجيزة أفضل المحافظات

أوسكار "صحافة المواطن" للجهات الأكثر استجابة لشكاوى قراء "اليوم السابع".. الصرف الصحى بالقاهرة فى المقدمة للعام الثانى.. "مياه الشرب" فى المركز الثانى.. الصحة والكهرباء أفضل الوزارات.. والجيزة أفضل المحافظات

السم فى الملابس الداخلية والاستقالة على ورق التواليت.. الإبداع فى الانتقام

السم فى الملابس الداخلية والاستقالة على ورق التواليت.. الإبداع فى الانتقام

بتروجت يصطدم بالداخلية فى الجولة الـ 18 بالدورى

بتروجت يصطدم بالداخلية فى الجولة الـ 18 بالدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة