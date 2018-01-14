العراق: زيادة أعداد المسافرين عبر مطار بغداد نحو 160 ألف مسافر

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أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، اليوم الأحد ، عن زيادة أعداد مسافريها عبر مطار بغداد الدولى نحو 160 ألف مسافر خلال ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام شركة الخطوط الجوية ميران فريد قوله إن اعداد المسافرين عبر مطار بغداد الدولى سجل زيادة نحو 160 ألف مسافر خلال ديسمبر ، موضحا أن التقارير النهائية لوحدة الإحصاء فى القسم التجارى للفترة من 1/12/2017 وحتى 31/12/2017 سجلت (162141) مسافرا بضمنها (81332) عدد المسافرين المغادرين ، فى حين بلغ عدد المسافرين القادمين لذات المحطة (80809) وبواقع (806) رحلة وبنسب امتلاء مرتفعة للطائرات.



وأضاف أن الشركة وفرت جميع المستلزمات الضرورية فى كافة المجالات وجعلتها فى خدمة المسافر ، متوقعا أن تشهد هذه الأعداد زيادة خلال العام الجديد الذى شهد اطلاق الشركة خدمات جديدة فى مجال الحجز الالكترونى وإفتتاح خطوط جديدة فى عدة بلدان إقليمية ودولية.