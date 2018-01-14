video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: زيادة أعداد المسافرين عبر مطار بغداد نحو 160 ألف مسافر

الأحد، 14 يناير 2018 09:05 م
العراق: زيادة أعداد المسافرين عبر مطار بغداد نحو 160 ألف مسافر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى


أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، اليوم الأحد ، عن زيادة أعداد مسافريها عبر مطار بغداد الدولى نحو 160 ألف مسافر خلال ديسمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام شركة الخطوط الجوية ميران فريد قوله إن اعداد المسافرين عبر مطار بغداد الدولى سجل زيادة نحو 160 ألف مسافر خلال ديسمبر ، موضحا أن التقارير النهائية لوحدة الإحصاء فى القسم التجارى للفترة من 1/12/2017 وحتى 31/12/2017 سجلت (162141) مسافرا بضمنها (81332) عدد المسافرين المغادرين ، فى حين بلغ عدد المسافرين القادمين لذات المحطة (80809) وبواقع (806) رحلة وبنسب امتلاء مرتفعة للطائرات.


وأضاف أن الشركة وفرت جميع المستلزمات الضرورية فى كافة المجالات وجعلتها فى خدمة المسافر ، متوقعا أن تشهد هذه الأعداد زيادة خلال العام الجديد الذى شهد اطلاق الشركة خدمات جديدة فى مجال الحجز الالكترونى وإفتتاح خطوط جديدة فى عدة بلدان إقليمية ودولية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس المدربين العسكريين الإسبان: لم يأت الوقت لسحب قواتنا من العراق

التحالف الدولى: خلايا داعش لاتزال موجودة فى العراق رغم إعلان النصر

وزير داخلية العراق يوجه بتوخى الحذر من محاولات الإرهابيين لاستهداف المدنيين

وزير داخلية كردستان العراق يصل بغداد لبحث أزمة حدود ومطارات الإقليم

العراق: 1300 زوجة وطفل من الأجانب تركهم مقاتلو داعش بلا مأوى

حيدر العبادى

العراق

أخبار عربية

بغداد



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة