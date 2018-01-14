الصين تجرد أستاذا جامعيا من لقبه الأكاديمى لاتهامه بالتحرش الجنسى





رويترز

قالت وسائل إعلام رسمية إن وزارة التعليم الصينية جردت أستاذا جامعيا من لقبه الأكاديمى لاتهامه بالتحرش جنسيا ببعض الطالبات، فى قضية أثارت اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت جامعة بيهانغ فى بكين الأسبوع الماضى أنها أقالت تشين شياو وو من مناصبه فى التدريس بعد تحقيق أثبت تورطه فى "سلوكيات تحرش جنسى" انتهكت بشدة قواعد الأخلاق المهنية وقواعد السلوك.

وكانت صحيفة بكين يوث ديلى نقلت من قبل عن تشين قوله إنه لم يرتكب "أى فعل غير قانونى"، لكن لم يتسن لرويترز الحصول على تعقيب منه لأن الجامعة رفضت تقديم رقم هاتفه وقالت إنه يرفض المقابلات.

وبدأ تحقيق الجامعة بعدما اتهمت طالبة سابقة تشين بالتحرش جنسيا بها قبل 13 عاما فى مدونة إلكترونية انتشرت سريعا بعد نشرها فى الأول من يناير.

وقالت الإذاعة الصينية الرسمية "قررت الوزارة تجريد تشين شياو وو من درجة عالم نهر يانغتسي" فى إشارة إلى لقب أكاديمى يمنح لأفراد فى الدرجات التعليمية العليا.