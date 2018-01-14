"الصحة": إصابة 13 مواطنًا فى حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 13 مواطنًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سوهاج جرجا بمركز المنشأة فى محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي سوهاج العام، وسوهاج التعليمى.

وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.