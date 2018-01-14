"الصحة": إصابة 13 مواطنًا فى حادث انقلاب ميكروباص بسوهاج

"الصحة": إصابة 13 مواطنًا فى حادث انقلاب ميكروباص بسوهاجالأحد، 14 يناير 2018 10:13 م
حادث سيارة ميكروباص - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 13 مواطنًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سوهاج جرجا بمركز المنشأة فى محافظة سوهاج.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفيي سوهاج العام، وسوهاج التعليمى.
وأشار "مجاهد" إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
إضافة تعليق
رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة
رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة