الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط العاصمة





كتب إبراهيم حسان

أطلقت الشرطة التونسية، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط العاصمة تونس، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.