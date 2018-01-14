الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط العاصمة

الشرطة التونسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط العاصمةالأحد، 14 يناير 2018 09:30 م
مظاهرات تونس
كتب إبراهيم حسان
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أطلقت الشرطة التونسية، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط العاصمة تونس، حسبما أفادت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.
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