الشباب والرياضة تطلق مسابقة للتوعية بجذور القضية الفلسطينية





كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز عن إطلاق مسابقة لطلائع وشباب مصر تحت شعار "مصر والقضية الفلسطينية".

وأوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة أن المسابقة تهدف تسليط الضوء على جهود مصر لدعم القضيــة الفلسطينيـة والتأكيد على الدور الذي قامت به مصر من أجل دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، وبث الثقة في نفوس النشء والشباب حول الدور المصري وتأثيره وقدرته على إدارة الأزمة فى منطقة الشرق الأوسط .

كما اشار البيان ان المسابقة تهدف رفع مستوى الوعي لدى النشء والشباب بجذور القضية الفلسطينية، والتعرف على الدور الحيوى لمصر فى مساندة الشعب الفلسطينى والوقوف بجواره فى كل ازماته وقضاياه ، بالاضافة الي إعادة قراءة التاريخ قراءة موضوعية صحيحة لتوضيح الرؤية لديهم.

وأكد البيان ان المسابقة تدرج على الموقع الاليكترونى لوزارة الشباب والرياضة وصفحات التواصل الاجتماعي للوزارة والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني اعتباراً من 15 يناير حتى 15 فبراير 2018 .

اوضح البيان أن المسابقة متاحة لطلائع وشباب مصر من المرحلة السنية 12 حتى 25 عام ، لافتا ان المشاركين يجيبون على الأسئلة المطروحة من خلال رابط المسابقة:

يذكر أنه يتم صرف جوائز مالية للفائزين " 2 طلائع+ 2شباب بواقع 300جنيه للفائز الواحد، ويعلن عن أسماء الفائزين فى الأسبوع الرابع من شهر فبراير ، علي أن يتم تسليم الجوائز المالية بمديريات الشباب والرياضة التابع لها الفائزون.