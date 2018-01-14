السيطرة على حريق سيارة ملاكى بمنطقة إفلاقة فى دمنهور





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، اندلاع حريق هائل بسيارة ملاكى بمنطقة كوبرى إفلاقة ، بسبب ماس كهربائى نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة النجدة بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تبين نشوب حريق بسيارة ملاكي رقم 353413 ملك "أحمد أمين السيد" مقيم بمركز المحمودية، وكشفت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى، تم السيطرة على الحريق وإخماده وجارٍ تحرير المحضر اللازم.