video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 01:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق سيارة ملاكى بمنطقة إفلاقة فى دمنهور

الأحد، 14 يناير 2018 08:16 م
السيطرة على حريق سيارة ملاكى بمنطقة إفلاقة فى دمنهور السيارة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، اندلاع حريق هائل بسيارة ملاكى بمنطقة كوبرى إفلاقة ، بسبب ماس كهربائى نتيجة سوء الأحوال الجوية.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من إدارة النجدة بالحادث، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
 
تبين نشوب حريق بسيارة ملاكي رقم 353413 ملك "أحمد أمين السيد" مقيم بمركز المحمودية، وكشفت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى، تم السيطرة على الحريق وإخماده وجارٍ تحرير المحضر اللازم.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 2195 مخالفة وضبط 3182 متهمًا هاربًا خلال حملات بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

الحوادث

مديرية امن البحيرة

دمنهور

صعق كهربائى



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة