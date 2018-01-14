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"السياحة" تشارك بفعاليات معرض مدريد "فيتور" الأربعاء المقبل

الأحد، 14 يناير 2018 02:00 ص
"السياحة" تشارك بفعاليات معرض مدريد "فيتور" الأربعاء المقبل هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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تشارك هيئة تنشيط السياحة، برئاسة هشام الدميرى، فى فعاليات معرض مدريد الدولى FITURE " فيتور" المقام خلال الفترة من 17 إلى 21 يناير الجارى بالعاصمة الأسبانية مدريد ، بجناح مصرى على مساحة 300 متر مربع .

ويعد المعرض واحدا من أهم المعارض والبورصات السياحية العالمية، ويشارك فيه عدد كبير من أهم منظمى الرحلات ومتخذى القرار السياحى فى العالم بالإضافة إلى شركات الطيران والفنادق.

ومن المقرر أن تعلن منظمة السیاحة العالمیة، على هامش فعاليات المعرض، الفائزين بجوائز المنظمة بشأن الابتکار والتمیز فى السیاحة، وسيتم عرض جميع المشاريع التى تم اختيارها ما بين 128 مبادرة من 55 دولة.

كما ستعقد المنظمة " منتدى الاستثمار والأعمال التجارية لأفريقيا" بمشاركة ما يقرب من 30 وزيرا للسياحة من المنطقة لمناقشة الفرص التى يمكن للقطاع أن يقدمها إلى القارة، وستنظم دورات هذا العام حول موضوعين رئيسيين هما: "العلامة التجارية لأفريقيا: تعزيز التنمية السياحية وفرص الاستثمار"، و "التنوع البيولوجى كدافع للسياحة المستدامة: أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة".

كما سيتم تناول إمكانيات السياحة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال منتدى حوار وزارى تنظمة منظمة السياحة العالمية والمقرر انعقاده يوم 18 يناير الجارى ، وسيستعرض هذا الحدث السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الانتعاش وزيادة مساهمة السياحة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.


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