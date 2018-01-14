السكة الحديد: جرار زراعى اقتحم شريط القطارات من مكان غير معد للعبور بطنطا

السكة الحديد: جرار زراعى اقتحم شريط القطارات من مكان غير معد للعبور بطنطاالأحد، 14 يناير 2018 07:15 م
قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، اقتحام جرار زراعى بدون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين تلا وطنطا على خط القاهرة ـ منوف ـ طنطا.
وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان صحفى، إنه نتيجة عدم التزام سائق الجرار الزراعى بالتعليمات وعبور السكة من الاماكن الغير مخصصة للعبور متزامنا ذلك مع مرور القطار رقم ٥٤٩ ركاب القاهرة ـ منوف ـ طنطا، اصطدم به وألقاه خارج السكة مما تسبب فى اعوجاج الشبكة الأمامية للجرار وتم عمل وقايى واستكمل القطار رحلته لمعاينة الجرار بدون أى اصابات.
وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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