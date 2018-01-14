video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 12:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد: جرار زراعى اقتحم شريط القطارات من مكان غير معد للعبور بطنطا

الأحد، 14 يناير 2018 07:15 م
السكة الحديد: جرار زراعى اقتحم شريط القطارات من مكان غير معد للعبور بطنطا قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية


كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم، اقتحام جرار زراعى بدون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين تلا وطنطا على خط القاهرة ـ منوف ـ طنطا.
 
وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان صحفى، إنه نتيجة عدم التزام سائق الجرار الزراعى بالتعليمات وعبور السكة من الاماكن الغير مخصصة للعبور متزامنا ذلك مع مرور القطار رقم ٥٤٩ ركاب القاهرة ـ  منوف ـ طنطا، اصطدم به وألقاه خارج السكة مما تسبب فى اعوجاج الشبكة الأمامية للجرار وتم عمل وقايى واستكمل القطار رحلته لمعاينة الجرار بدون أى اصابات.
 
وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السكة الحديد" تنتهى من تحديد قيمة الزيادات الجديدة بالتذاكر.. وإعلانها الأسبوع الجارى.. التطبيق مباشرة على القطارات العادية والمكيفة تلحقها بعد أسبوعين.. ووضع جدول زمنى للزيادات المرتقبة

السكة الحديد

حركة القطارات

قطارات

تصادم قطار



لا تفوتك
غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

غادة والى: تمثيل السيدات فى الحكومة يعكس ثقة كبيرة من الرئيس السيسى

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

أسطورة ليفربول: محمد صلاح حقق أفضل بداية لأى لاعب جديد فى تاريخ الريدز

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

رسالة جديدة من نواب الكونجرس لرئيس أبل بشأن بطارية هواتف أيفون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة