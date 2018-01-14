السبسى يعلن عن استحداث "صندوق الكرامة" بمناسبة الذكرى السابعة لثورة تونس

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أعلن الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، سيوقع يوم غد الاثنين، بحد أقصى، أمرًا باستحداث مشروع "صندوق الكرامة".

وذكر قائد السبسى - الذى وصل إلى حى التضامن لإحياء الذكرى السابعة للثورة التونسية وسط تعزيزات أمنية - أن الهدف من استحداث "صندوق الكرامة"، يتمثل فى مساعدة العائلات المحتاجة، فى إطار حزمة من الإجراءات لصالح محدودى الدخل.

من جانب آخر، شدد الرئيس التونسى، على أن القائمة الرسمية لشهداء الثورة ستصدر يوم 31 مارس 2018، بعد أن تعهد شخصيا بهذا الملف، معبرا عن تفهمه للانتقادات الموجهة للحكومة نظرا لتأخر الحسم فى هذا الملف بعد مرور 7 سنوات على الثورة.