الزراعة:حملات على أسواق المبيدات وضبط 413 ألف عبوة مغشوشة ديسمبر الماضى





كتب عز النوبى

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام في المحافظات المختلفة، خلال ديسمبر الماضى، والذى بلغ حوالي 413 ألف و778 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها.

وقال وزارة الزراعة، فى بيان له اليوم الأحد، إنه خلال هذا الشهر المرور على 1537 محل يعمل في الاتجار بالمبيدات، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، حيث كشفت الحملات عن وجود 746 محل غير مرخص، وتم تحرير حوالي 102 محضر خلال هذا الشهر، بكافة المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.

ومن جهته شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تكثيف عمليات المرور الدورى على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.

وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلاً عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.