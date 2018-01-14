الرئيس اليمنى يلتقى مسئولى المؤسسات المالية ويشيد بدعم السعودية لليمن





إيمان حنا

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، على أهمية اضطلاع المؤسسات المالية بمهامها الدستورية المناطة بها، وتفعيل أداءها فى مختلف الجوانب الفنية والرقابية والإشرافية على مختلف الأنشطة والعمليات للبنوك الأهلية والتجارية، لضبط إيقاعها والوقوف على الأنشطة المالية المختلفة للإسهام فى السيطرة وتحقيق الاستقرار المطلوب ووقف تدهور العملة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم الأحد، بالقيادات المالية والمصرفية ممثلة بوزير المالية أحمد عبيد الفضلى ومحافظ البنك المركزى منصر القعيطى ونائبه عباس الباشا، كما حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمى.

استمع الرئيس خلال اللقاء لشرح دقيق لواقع العمل المالى بأوجهه وأوعيته المختلفة وسبل تعزيزه وتطويره وتفعيل نشاطه، إضافة إلى نقل الأنشطة والعمليات للبنوك التجارية إلى العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على الخطوات المتخذة بشأن استيعاب الوديعة السعودية وأهمية دور مؤسسة النقد السعودي فى دعم اليمن وقيادته الشرعية.



الملك سلمان والرئيس اليمنى

وأشاد رئيس الجمهورية بدور وإسهامات المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن والمترجمة لنتائج لقائه بولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكداً على أهمية تعزيز العمل الميدانى كما وجه فى هذا الصدد وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ونائبه بالإشراف المباشر على العمل المالى والمصرفى من العاصمة المؤقتة عدن بالتنسيق مع الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة لوضع التصورات والمعالجات الكفيلة باستقرار العملة وتفعيل تحصيل الإيرادات واتخاذ الضوابط لتحقيق الاستقرار المنشود.

ولفت الرئيس فى هذا الصدد إلى طبيعة المرحلة الراهنة والأوضاع الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلد والى أهمية التعاون ودعم الاشقاء وأصدقاء اليمن لتجاوز تحدياته الراهنة.