الرئيس الفلسطينى: إسرائيل "أنهت" اتفاقات أوسلو للسلام

الرئيس الفلسطينى: إسرائيل "أنهت" اتفاقات أوسلو للسلامالأحد، 14 يناير 2018 08:38 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ف ب
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أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء الأحد أن إسرائيل "أنهت" اتفاقات أوسلو للسلام مع الفلسطينيين التى تم توقيعها فى 1993 وأدت إلى قيام السلطة الفلسطينية.
وقال عباس فى كلمة ألقاها فى افتتاح جلسة للمجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية "لم يبق أوسلو. إسرائيل أنهت أوسلو".
ويهدف اجتماع المجلس المركزى إلى بحث الردود المناسبة على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ديسمبر الفائت الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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