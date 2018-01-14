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الأحد، 14 يناير 2018 03:33 م
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الدكتورة رانيا المشاط أول وزيرة تتولى حقيبة السياحة منذ إنشائها عام 1966

الأحد، 14 يناير 2018 01:16 م
الدكتورة رانيا المشاط أول وزيرة تتولى حقيبة السياحة منذ إنشائها عام 1966 الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة


كتبت ميرفت رشاد
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وافق البرلمان على التعديلات الوزارية، التى شملت تولى الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، الحقيبة الوزارية لقطاع السياحة، خلفا لـ يحيى راشد وزير السياحة، ولأول مرة تتولى سيدة منصب وزيرة السياحة منذ أنشئت وزارة السياحة بالقرار الجمهوري رقم 1441 لسنة 1966

ويذكر أن تم تعيين الدكتورة رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، مستشارًا لكبير اقتصاديى الصندوق (Assistant Director/Advisor) .

شهدت الدكتورة رانيا المشاط فترات التحول الاقتصادى والمصرفى التى واجهتها مصر خلال الـ11 عامًا الماضية، فقد التحقت بالبنك المركزى فى بداية مرحلة الإصلاح المصرفى، حيث كانت مسئولة عن تدشين محور السياسة النقدية فى 2005 ، ثم عاصرت مرحلة الأزمة المالية العالمية وما نجم عنها من تحديات وبعدها مرحلة الثورة والتغيرات السياسية والاقتصادية التى تبعتها.

وخلال فترة عملها، كانت تقوم بتطوير استراتيجية السياسة النقدية، وتشارك فى إدارة السياسة الاقتصادية الكلية للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، كما تولت ملف العلاقات بين البنك المركزى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتمانى الدولية، حيث كانت تتصدر المناقشات التقنية من جانب البنك المركزى خلال بعثات الصندوق.

وكانت ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى بين عامى 2011 – 2013، ومثلت البنك المركزى فى اللجان المتخصصة فى البرلمان المصرى وشاركت فى الإعداد والتحدث فى الحوارات المجتمعية عن برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى المصرى، والتى بثت عبر وسائل إعلامية مختلفة.

وعلى مستوى الخبرات المصرفية، كانت عضوًا فى مجالس إدارات المصرف العربى الدولى وبنك الاستثمار العربى، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية.

جدير بالذكر أن البنك المركزى المصرى، قام باستقطاب الدكتورة رانيا المشاط من صندوق النقد الدولى والتى كانت تعمل به كاقتصادى أول (Senior Economist) فى أقسام مختلفة ومنها قسم الاستراتيجيات الاقتصادية والمراجعة، وقسم آسيا والمحيط الهادى، كذلك قامت بالتدريس كأستاذ اقتصاد غير متفرغ فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفى جامعة "ميريلاند- كولدچ بارك"، وهى حاصلة على درجة الدكتوراة فى الاقتصاد من جامعة "ميريلاند - كولدچ بارك" بالولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى شهادة تنفيذية فى السياسات العامة والإبداع القيادى من جامعة "هارفارد".

وتم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى الاقتصادى العالمى (World Economic Forum) بدافوس فى 2014، واختيرت ضمن التصنيف السنوى لأبرز 100 شخصية قيادية شابة بأفريقيا فى 2014 و2015 من مؤسسة "شوازيل" الفرنسية، كما اختيرت من ضمن أقوى 50 سيدة تأثيرًا فى الاقتصاد المصرى خلال 2015.

وتنضم الدكتورة رانيا المشاط، بالمنصب الدولى الرفيع إلى قائمة المصريين المتميزين الذين سبق لهم العمل بهذه المؤسسة المالية الدولية – صندوق النقد الدولى - مثل الدكتور عبد الشكور شعلان والدكتور محمد العريان والدكتورة نعمت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا المركزى، ويعتبر اعترافًا بدورها الحيوى فى إدارة الاقتصاد المصرى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد، ويأتى هذا التعيين تقديرًا لخبرتها الكبيرة فى السياسة النقدية وشئون البنوك المركزية.

 


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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس سالم حسين

خبرة عظيمة فى الأقتصاد ولا شيىء فى السياحة !!

خلاص مفيش خبير سياحى يمسك الوزارة !! السياحة علم و خبرة يا ناس ...!!

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف يوسف

رد الجميل

سيرة ذاتية اقتصادية محترمة جدا بس خبراتها فى مجال ادارة وزارة السياحة ايه

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