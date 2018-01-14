الخارجية الألمانية: قلقون من توسع الاحتلال ببناء مستوطنات بالضفة الغربية

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أعربت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأحد عن قلقها من قرار التوسع فى بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية - فى تصريح وزعه المركز الألمانى للأعلام بالقاهرة اليوم - "تلقينا ببالغ القلق خبر القرارات التى تم اتخاذها أمس بشأن التوسع فى مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة. وإن ما يثير القلق بصفة خاصة هى تلك النسبة الكبيرة من المساكن الجديدة فى مستوطنات تبعد كثيرا عن حدود 1967، وكذلك الشرعنة اللاحقة لمساكن تم بناؤها على أراض خاصة فى مستوطنات خارجية غير شرعية."

وأضاف: "من يقوم الآن بخلق حقائق من جانب واحد فإنه يزيد من صعوبة المفاوضات المستقبلية"، واستطردت بالقول "لا يمكن إلا الالتزام بحل الدولتين القائم على المفاوضات بهدف الوفاء بالمتطلبات المشروعة لكلا الجانبين، إنهاء الاحتلال وكذلك إتمام جميع الطلبات المتبادلة، وهكذا يمكن التوصل إلى سلام مستدام."