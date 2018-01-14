الجيش اليمنى يسيطر على عدة مواقع استراتيجية بمحافظة صعدة





عدن (أ ش أ)

ذكرت مصادر يمنية ميدانية اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تمكنت من استعادة السيطرة على عدة مواقع استراتيجية فى مديرية البقع بمحافظة صعدة.

وأضافت المصادر - لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن مدفعية قوات التحالف والجيش الوطنى استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثى فى مديرية البقعة بمحافظة صعدة، كما نفذ التحالف عدة طلعات جوية على هذا المحور؛ ما مكنها من السيطرة على مواقع استراتيجية بالمديرية.

وفى صرواح بمأرب، أشارت المصادر إلى أن الجيش الوطنى استهدف تحركات وتجمعات المليشيات الانقلابية؛ ما أسفر عن مقتل مجموعة من عناصر الحوثيين.

وفى جبهة الضباب بتعز، لفتت المصادر إلى تصدى الجيش الوطنى لمحاولات تسلل للمليشيات، ما أسفر عن مقتل 6 من العناصر الانقلابية كما تم القبض على آخرين.

وشنت مقاتلات التحالف العربى غارتين، استهدفت الأولى مبنى مديرية القريشية الواقع تحت سيطرة الحوثيين بمحافظة البيضاء، بينما استهدفت الأخرى موقعاً للمليشيات فى جبل جُميده المطل على منطقة الزوَب أسفرت عن إحراق عربة مدرعة من نوع "بى ام بى".