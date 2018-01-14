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خالد صلاح
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الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على مناطق فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء

الأحد، 14 يناير 2018 03:01 ص
الجيش اليمنى يستعيد السيطرة على مناطق فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء غارة فى اليمن- أرشيفية


أ ش أ
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أعلنت قوات الجيش اليمني، استعادة السيطرة على جبل الساده وشعب ماور ومنطقة المليح فى مديرية ناطع بمحافظة البيضاء بعد معارك مع مليشيات الحوثي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.


وذكرت قناة "سكاى نيوز" بالعربية، أن ذلك جاء فى الوقت الذى أطلقت فيه مليشيات الحوثى صاروخاً من نوع "زلزال" على مواقع قوات الشرعية فى ناطع.


وكانت قوات الشرعية، أحرزت مؤخراً تقدماً فى مديريتى (نعمان وناطع) فى البيضاء بعد استعادة السيطرة على بيحان وعسيلان فى شبوة، وقتل أكثر من 90 حوثيا فى غارة للتحالف العربى على معسكرى تدريب تابع للحوثيين فى محافظة البيضاء (جنوب شرقى العاصمة صنعاء).

 

 

 


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