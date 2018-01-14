الجيش اللبنانى: انفجار صيدا ناجم عن عبوة ناسفة وزنها حوالى 500 جرام

الجيش اللبنانى: انفجار صيدا ناجم عن عبوة ناسفة وزنها حوالى 500 جرامالأحد، 14 يناير 2018 06:42 م
انفجار صيدا
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أعلن الجيش اللبنانى أن الخبير العسكرى كشف أن الإنفجار الذى حدث فى سيارة المدعو محمد حمدان فى محلة البستان الكبير بمدينة صيدا جنوب لبنان ناجم عن عبوة ناسفة وزنها حوالى 500 جرام من المواد المتفجرة ، وبداخلها كمية من الكرات الحديدية.
تجدر الإشارة إلى حدوث إنفجار سيارة أحد الفلسطينيين المنتمين لحركة حماس وهو من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى لبنان ويدعى محمد عمر حمدان مما أدى إلى اصابته فى قدميه وخضوعه لإجراء جراحة فى إحدى مستشفيات صيدا.
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