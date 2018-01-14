الجيش السورى يعثر على لوحة فسيفسائية أثرية فى محيط بلدة عقيربات





دمشق (أ ش أ)

عثر الجيش السورى على لوحة فسيفسائية من العصر البيزنطى خلال استكمالها عمليات تمشيط محيط بلدة عقيربات بريف حماة الشرقى لرفع المفخخات وتفكيك الألغام التى زرعها إرهابيو تنظيم داعش قبل اندحارهم.

وأفاد قائد شرطة المحافظة اللواء أشرف طه -فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية- بأن وحدة من الجيش عثرت على لوحة فسيفسائية مربعة الشكل قياس ضلعها 7 أمتار فى محيط بلدة عقيربات خلال عمليات تمشيط المنطقة تمهيدا لعودة الأهالى إلى قراهم.

ولفت قائد الشرطة إلى أن عناصر الشرطة تؤمن الحماية اللازمة من أجل تسهيل عمليات التنقيب الكامل فى الموقع حيث تعمل ورشة فنية أثرية على استكمال عمليات البحث والتنقيب عن اللوحة لإظهارها بشكل كامل.

واستعادت وحدات الجيش السورى السيطرة على بلدة عقيربات فى الثالث من سبتمبر الماضى بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيى داعش فيها.