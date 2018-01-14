الجنايات تلغى قرار منع ورثة كمال الشاذلى من التصرف فى أموالهم

الجنايات تلغى قرار منع ورثة كمال الشاذلى من التصرف فى أموالهمالأحد، 14 يناير 2018 07:07 م
معتز كمال الشاذلى
كتب محمود نصر
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قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول التظلم المقدم من ورثة كمال الشاذلى، على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر.
وقال المستشار طاهر الخولى محامى ورثة كمال الشاذلى، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائى ولا يجوز الطعن عليه.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بالطعن على قرار جهاز الكسب غير المشروع، بحفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى، وذلك بعد انتهاء تحقيقات بالتصالح وسداد أسرته مبلغ 32 مليون جنيه.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر حفظ التحقيقات مع ورثة كمال الشاذلى فى 10 سبتمبر الماضى، ذلك استنادًا على تعديل المادة 14 مكررًا، من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على "أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أية صورة كان عليها".
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