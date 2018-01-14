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التعليم العالى تعلن عن منح للحصول على البكالوريس والماجستير من أذربيجان

الأحد، 14 يناير 2018 10:03 ص
التعليم العالى تعلن عن منح للحصول على البكالوريس والماجستير من أذربيجان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من المنح التى تقدمها أذربيجان للباحثين المصريين فى ظل العلاقات المثمرة والبناءة التى تربط بين البلدين؛ للنهوض بالمستوى العلمى والتدريبى للباحثين المصريين للمساهمة فى خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

 وتلقى الوزير تقريراً مقدماً من الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول منح البكالوريوس والماجستر والمقدمة من  جامعة الأكاديمية الدبلوماسية ADA  طبقاً للبرنامج التنفيذى بين البلدين، على ألا تتحمل  الإدارة المركزية للبعثات أية نفقات عن هذه المنح.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح بالنسبة للمرحلة الجامعية الأولى هو 15يونيو المقبل، فى حين تم تحديد يوم 5 أبريل كآخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح بالنسبة لمرحلة الماجستير.

فيما يتعلق بالمنح المخصصة للحصول على درجة البكالوريوس، فإن مدة البرنامج أربع سنوات، وتشمل جميع برامج البكالوريوس الجامعية، والتعليم العام، والمقررات الأساسية الرئيسية، والاختيارية التقنية، والحرة، وتمكين وظيفية،  وللتعرف على آليه التقدم وللمزيد من المعلومات يرجى التقدم على الرابط الآتى:

 http://www.ada.edu.az/en-US/Pages/deadlines_undergraduate.aspx

 وفيما يتعلق ببرنامج الدراسات العليا: يشترط في المتقدمين للمنحة أن يكون لديهم مهارات تحليلية عاليه تتناسب مع المتغيرات البيئية، والحصول على درجة البكالوريوس، وإجادة تامة للغة الإنجليزية، وللتعرف على آليه التقدم وللمزيد من المعلومات يرجى التقدم على الرابط الآتى:

http://www.ada.edu.az/en-US/Pages/apply_graduate.aspx


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