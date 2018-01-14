التحقيق فى مصرع سيدة مختنقة داخل منزلها نتيجة تسرب غاز بالهرم

التحقيق فى مصرع سيدة مختنقة داخل منزلها نتيجة تسرب غاز بالهرمالأحد، 14 يناير 2018 01:03 م
جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تباشر نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح تحقيقاتها فى واقعة مصرع ربة منزل مختنقاً داخل منزله بدائرة قسم شرطة الهرم، عقب تسرب غاز فى المنزل، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة الضحية.
وتستمع النيابة لأقوال ربة منزل وحارس عقار وأحد السكان، والذين اكتشفوا وفاة ربة المنزل، وأبلغوا الأجهزة الأمنية عن الواقعة فور حدوثها، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
ترجع الواقعه عندما تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بالهرم، على الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة ومناظرة الجثة، وتبين أن تسريب غاز أدى إلى اختناقها ومفارقتها الحياة.
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