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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

الأحد، 14 يناير 2018 12:06 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب البورصة المصرية - ارشيفية


كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.68%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.55%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16%، فيما تراجع مؤشر البورصة النيل بنسبة 0.18%.
 

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