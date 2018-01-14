البورصة: استمرار إيقاف نايل سيتى وسامكريت بسبب عدم إرسال القوائم المالية

البورصة: استمرار إيقاف نايل سيتى وسامكريت بسبب عدم إرسال القوائم الماليةالأحد، 14 يناير 2018 01:31 م
البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة المصرية، استمرار إيقاف شركتى نايل سيتى للاستثمار، سامكريت مصر-مهندسون ومقاولن، نظرا لعدم قيام الشركتين بإرسال القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2017 وكذلك القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/06/2017 بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة.
كانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت إيقاف التعامل على أسهم 9 شركات اعتباراً من جلسة تداول يوم 31 ديسمبر، نظرا لعدم إرسال تلك الشركات القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2017 بعد مضى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم ولحين موافاتها بالقوائم المالية المطلوبة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، وذلك وفقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة كلا من شركات استمر إيقاف تعاملها وهى سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، العبوات الدوائية المتطورة، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، ريفا فارما، نايل سيتى للاستثمار، الورق للشرق الأوسط-سيمو، وأخرى تم إيقاف تعاملها لأول مرة وهى العبوات الطبية، البويات والصناعات الكيماوية – باكين، جلاكسو سميثكلاين.
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