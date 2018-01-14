البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد التونسى خلال 2018 بنسبة 2.7 %





أ ش أ

توقع البنك الدولى، فى تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2018، أن ينمو الاقتصاد التونسى 2.7 % خلال هذا العام، وهى تقديرات أقل من تلك التى وضعت على أساسها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لعام 2018 والمقدرة بنسبة 3 %.

ورجح البنك الدولى فى تقريره، أن ينمو الاقتصاد التونسى الذى بدأ عام 2018 على وقع أعمال شغب بسبب التذمر من ارتفاع الأسعار- بوتيرة أعلى خلال العام 2019 ليصل إلى 3.3 فى المائة ويحافظ عليها خلال 2020 ".