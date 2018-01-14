البترول: خطة لحفر 31 بئرا استكشافياً جديداً خلال النصف الثانى من 2018





كتب - أحمد ابو حجر

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،أن التعاون المثمر مع شركة شل العالمية أسهم فى تحقيق معدلات إنتاجية متميزة من الثروة البترولية، من مناطق الإنتاج بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وصحراء مصر الغربية، لافتاً إلى أن الوزارة تعطى كل الدعم لهذه الشركات لتحويل خططها إلى واقع ينعكس على زيادة الإنتاج، فيما كشف الجيولجي علاء البطل، استهداف حفر 31 بئرا استكشافيا جديدا اعتبارا من النصف الثاني من 2018.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير أعمال الجمعيات العامة لشركتى بدر الدين للبترول ورشيد والبرلس للغاز، لاعتماد الموازنات الإستثمارية التخطيطية للعام المالى 2018/2019 بحضور وكيلا أول الوزارة ووكيل الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف، ورئيسا هيئة البترول والقابضة للغاز ورئيس شركة شل مصر.

وأوضح الجيولوجى علاء البطل، رئيس شركة بدر الدين للبترول، أن الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2018/2019 تتضمن وضع برنامج تعظيم الأنشطة البترولية بحقول بدر الدين بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية، حيث أنه من المستهدف حفر 31 بئرا استكشافياً جديداً اعتباراً من النصف الثانى من عام 2017/2018 وحتى نهاية العام 2018/2019.

وأكد أنه تم وضع كشف الغاز شمال علم الشاويش مؤخراً على تسهيلات الإنتاج قبل الموعد المحدد بـ 3 شهور بمعدل 30 مليون قدم مكعب غاز يومياً ليساهم فى رفع إجمالى انتاج حقول بدر الدين من الغاز الى 448 مليون قدم مكعب يومياً.

وأشار إلى أن مؤشرات النشاط خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018 أظهرت بلوغ الإنتاج اليومى لحقول بدر الدين بالصحراء الغربية نحو 123 ألف برميل مكافىء، وتحقيق اكتشافين جديدين خلال تلك الفترة باحتياطيات 8 ملايين برميل مكافىء، وأضاف أنه من المخطط زيادة معدلات انتاج حقول بدرالدين خلال الشهور الست القادمة من خلال تنفيذ برنامج عمل يشمل عدداً من الإجراءات لزيادة عدد أجهزة الحفر العاملة بالحقول وتكثيف معدلات اصلاح الآبار وزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض تسهيلات الإنتاج بحقول نياج .

وأشار إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية فى حقول بدر الدين من خلال الإلتزام بتنفيذ أحدث البرامج والقواعد المتبعة فى هذا المجال، كما أشار إلى تميز الأداء والذى يعكسه اختيار أحد الحفارات العاملة بحقول بدر الدين كأكفأ حفار فى أنشطة شركة شل على مستوى العالم.

وخلال مناقشات الموازنة التخطيطية لشركة رشيد والبرلس للغاز أوضح المهندس هشام العطار رئيس الشركة أنه جارى حالياً الإعداد لبدء العمل فى حفر واكمال الآبار فى مشروع تنمية وإنتاج الغاز بمنطقة امتياز البرلس بالمياه العميقة غرب الدلتا لافتاً إلى أنه من المخطط بدء انتاج الغاز من بئرين فى هذا المشروع خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وأضاف أن الشركة تسعى لرفع معدلات انتاجها حيث تعتزم حفر بئرين استكشافين جديدين للبحث عن الغاز لتأكيد ما أسفرت عنه الدراسات الجيولوجية والهندسية المبدئية من احتمالية وجود تجمعات هيدروكربونية فى خزانات لم يتم الإنتاج منها من قبل.

وأوضح أن النصف الأول من العام المالى 2017/2018 شهد تحقيق خطة الإنتاج المستهدفة من حقول الشركة بنسبة أكبر من المخطط ليصل متوسط الإنتاج اليومى من الغاز الى 486 مليون قدم مكعب غاز يومياً ، لافتاً الى نجاح الجهود المبذولة لتقليل معدلات التناقص الطبيعى لإنتاج الغاز من تلك الحقول وإدارة الخزانات بالصورة المثلى ، وأشار إلى مواصلة تنفيذ مشروع ربط حقلى جيزة وفيوم بحقول غاز شمال الإسكندرية التابعة لشركة بى بى البريطانية على تسهيلات الإنتاج والمخطط بدء انتاج الغاز منها قبل نهاية عام 2018 وذلك بعد نجاحها فى استقبال ومعالجة انتاج المرحلة الأولى لحقول شمال الأسكندرية.