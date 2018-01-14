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الاتحاد الأوروبى يكرم 3 مصريين فائزين بمسابقته السنوية للتصوير الفوتوغرافى

الأحد، 14 يناير 2018 08:41 م
الاتحاد الأوروبى يكرم 3 مصريين فائزين بمسابقته السنوية للتصوير الفوتوغرافى الاتحاد الأوروبى يكرم 3 مصريين فائزين بمسابقته السنوية للتصوير الفوتوغرافى


كتبت: رباب فتحى
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نظم وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر مساء اليوم الأحد حفلا لتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى فى النسخة العاشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافى السنوية للهواة والتى كان موضوعها "الوجهات المفضلة في مصر".

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كما ينظم الوفد معرضا لأفضل 30 صورة بالمسابقة في "تاون هاوس جاليرى" بوسط البلد فى القاهرة حتى يوم الأربعاء الموافق 17 يناير. شارك في مسابقة هذا العام 143 مصور بأكثر من 400 صورة من مختلف أنحاء مصر.

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وقال السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، إنه سعيد بالعدد الكبير من الصور التى تم تقديمها في المسابقة وجودتها، حيث تظهر جمال وتنوع مصر.

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وأضاف سوركوش: "تشجع تلك الصور الرائعة على زيارة أم الدنيا مصر والتمتع بوجهاتها وآثارها الساحرة".

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ومنح السفير سوركوش الفائز الأول فريد محمود عابدين عدسة تصوير تلائم نوع الكاميرا الخاصة به، وحصل الفائز الثاني أحمد بدر عبد العظيم على عدة إضاءة تستخدم في التصوير، بينما فاز صاحب المركز الثالث مصطفى بشار الشوربجي بفلاش متوافق مع نوع الكاميرا الخاصة به.

كما منح السفير سوركوش المشاركين أصحاب أفضل 30 صورة شهادات تقدير وكتالوج مطبوعة فيه أعمالهم. وأصدر وفد الاتحاد الأوروبي تقويما لعام 2018 عرض فيه أفضل 12 صورة في المسابقة.

جدير بالذكر أن أعضاء لجنة التحكيم النسخة العاشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي هم أشرف طلعت، وشيماء علاء، وأحمد مصطفى.

ويعمل أشرف طلعت مصورا محترفا لدى مجلة ناشيونال جيوجرافيك، وعُرضت أعماله في العديد من دول العالم، وحاز العديد من الجوائز مثل لقب "مصور العام" في مسابقة فينيسيا للتصوير عام 2005.

وحصل أحمد مصطفى على العديد من الجوائز ضمن مشاركاته في مسابقات متعددة؛ منها مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير، بالإضافة الى فوره بلقب "مصور العام" من نادي "إن فوكاس" للتصوير عام 2014.

فيما تعمل شيماء علاء فنانة ومصورة محترفة، وشاركت في العديد من المسابقات والمعارض، كما حازت على جوائز عدة منها الجائزة الكبرى في مسابقة الشارقة للتصوير.

 

 


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