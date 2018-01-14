الإسكان: تنفيذ محطتى تحلية مياه فى مطروح ومحطة صرف فى الضبعة نهاية سبتمبر





كتب أحمد حسن

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المرافق التى يتم تنفيذها فى محافظة مطروح، خلال المرحلة الحالية، حيث يتم تنفيذ 3 مشروعات منها محطتا تحلية مياه، ومشروع للصرف الصحى فى الضبعة الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة إنهاء تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة لها، وفقا لبرامج التنفيذ، دون تأخير.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، المشرف على مكتب الوزير ومشروعات المرافق بالوزارة، إنه يتم حاليا تنفيذ محطة تحلية مياه البحر (الرميلة 3)، بطاقة 12 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة تقديرية 57 مليون جنيه، بجانب 6 ملايين يورو، ومن المقرر بدء تجارب التشغيل بداية الشهر المقبل، وإدخالها للخدمة، بجانب تنفيذ محطة تحلية مياه براني، بطاقة 2000 متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 65 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب، ومن المقرر انهاء التنفيذ آخر سبتمبر 2018.

وأضافت: بالنسبة لمحطة الصرف الصحى بمدينة الضبعة الجديدة، فهى بطاقة استيعابية 15 ألف متر مكعب فى اليوم، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة تقديرية 460 مليون جنيه، منها 110 ملايين للضبعة الجديدة، و350 مليونا للضبعة القديمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال شهر سبتمبر المقبل.