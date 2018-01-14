video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 14 يناير 2018 01:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإسكان: تنفيذ محطتى تحلية مياه فى مطروح ومحطة صرف فى الضبعة نهاية سبتمبر

الأحد، 14 يناير 2018 09:41 ص
الإسكان: تنفيذ محطتى تحلية مياه فى مطروح ومحطة صرف فى الضبعة نهاية سبتمبر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان


كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المرافق التى يتم تنفيذها فى محافظة مطروح، خلال المرحلة الحالية، حيث يتم تنفيذ 3 مشروعات منها محطتا تحلية مياه، ومشروع للصرف الصحى فى الضبعة الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة إنهاء تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة لها، وفقا لبرامج التنفيذ، دون تأخير.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، المشرف على مكتب الوزير ومشروعات المرافق بالوزارة، إنه يتم حاليا تنفيذ محطة تحلية مياه البحر (الرميلة 3)، بطاقة 12 ألف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة تقديرية 57 مليون جنيه، بجانب 6 ملايين يورو، ومن المقرر بدء تجارب التشغيل بداية الشهر المقبل، وإدخالها للخدمة، بجانب تنفيذ محطة تحلية مياه براني، بطاقة 2000 متر مكعب فى اليوم، بتكلفة 65 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب، ومن المقرر انهاء التنفيذ آخر سبتمبر 2018.

وأضافت: بالنسبة لمحطة الصرف الصحى بمدينة الضبعة الجديدة، فهى بطاقة استيعابية 15 ألف متر مكعب فى اليوم، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة تقديرية 460 مليون جنيه، منها 110 ملايين للضبعة الجديدة، و350 مليونا للضبعة القديمة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال شهر سبتمبر المقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى و"دار مصر" بمدينة الشروق

90%من القراء يؤيدون سن تشريع بتغليظ عقوبة سماسرة وحدات الإسكان الاجتماعى

الإسكان

تحلية مياه

مطروح

صرف صحى

الضبعة



لا تفوتك
التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

التموين: غدا بدء الأوكازيون الشتوى بالمحلات التجارية

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

11 حالة جنائية وسياسية تمنع ترشحك للرئاسة.. تعرف عليها

"غجرى" يستعين بــ7 من أقاربه للانتقام من خطيبته السابقة بالجيزة.. اقتحم منزلها وقتل شقيقها وشرع فى قتل شقيقتها.. والد الضحية: المتهم حاول اختطاف ابنتى ورصاصة فى الرأس أنهت حياة ابنى قبل ليلتين من حفل زفافه

"غجرى" يستعين بــ7 من أقاربه للانتقام من خطيبته السابقة بالجيزة.. اقتحم منزلها وقتل شقيقها وشرع فى قتل شقيقتها.. والد الضحية: المتهم حاول اختطاف ابنتى ورصاصة فى الرأس أنهت حياة ابنى قبل ليلتين من حفل زفافه

أوسكار "صحافة المواطن" للجهات الأكثر استجابة لشكاوى قراء "اليوم السابع".. الصرف الصحى بالقاهرة فى المقدمة للعام الثانى.. "مياه الشرب" فى المركز الثانى.. الصحة والكهرباء أفضل الوزارات.. والجيزة أفضل المحافظات

أوسكار "صحافة المواطن" للجهات الأكثر استجابة لشكاوى قراء "اليوم السابع".. الصرف الصحى بالقاهرة فى المقدمة للعام الثانى.. "مياه الشرب" فى المركز الثانى.. الصحة والكهرباء أفضل الوزارات.. والجيزة أفضل المحافظات

السم فى الملابس الداخلية والاستقالة على ورق التواليت.. الإبداع فى الانتقام

السم فى الملابس الداخلية والاستقالة على ورق التواليت.. الإبداع فى الانتقام

بتروجت يصطدم بالداخلية فى الجولة الـ 18 بالدورى

بتروجت يصطدم بالداخلية فى الجولة الـ 18 بالدورى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة