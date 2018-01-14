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"الإحصاء" يكشف: 3.2 مليار دولار ارتفاعا فى الصادرات المصرية خلال 10 أشهر

الأحد، 14 يناير 2018 12:00 ص
"الإحصاء" يكشف: 3.2 مليار دولار ارتفاعا فى الصادرات المصرية خلال 10 أشهر اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء


كتبت- هبة حسام
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بلغت القيمة الإجمالية لصادرات مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المنتهى، الفترة من "يناير – أكتوبر 2017"، نحو 21.1 مليار دولار، مقابل 17.856 مليار دولار حجم الصادرات خلال الفترة المماثلة من العام السابق له "يناير – أكتوبر 2016"، بارتفاع 3.236 مليار دولار.

ووفقا لأحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير – أكتوبر 2017، بلغت قيمة الصادرات البترولية 1.969 مليار دولار، مقابل 1.609 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2016، بارتفاع بلغت قيمته 0.36 مليار دولار.

وبحسب النشرة الإحصائية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، تمثلت أهم صادرات مصر خلال الفترة المشار إليها من عام 2017، فى تصدير وقود بقيمة 3.7 مليار دولار، وقطن بـ 58 مليون دولار، علاوة على تصدير مواد خام وسلع نصف مصنعة وتامة الصنع بقيمة مجمعة بلغت 17.1 مليار دولار.


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