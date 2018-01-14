الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة





وائل ربيعى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على جميع الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد لبعض محافظات الوجه البحرى، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

وسط الدلتا 11 19

الإسكندرية 09 18

بلطيم 13 19

مطروح 09 19

السلوم 09 17

سيوة 05 18

بورسعيد 13 19

دمياط 12 18

العريش 09 21

رفح 08 20

الإسماعيلية 09 20

السويس 08 19

رأس سدر 12 18

نخل 03 17

نويبع 16 18

طابا 12 18

كاترين 02 13

الطور 10 20

شرم الشيخ 17 22

الغردقة 13 22

مرسى علم 15 23

الفيوم 10 19

بنى سويف 09 20

المنيا 07 20

أسيوط 07 19

سوهاج 08 20

قنا 08 21

الأقصر 08 21

أسوان 09 22

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 08 20

شلاتين 20 26

ابو رماد 19 25

رأس حدربة 19 24

حلايب 21 25